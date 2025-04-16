Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ALTSO Meslek Yüksekokulu ve ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu’nca düzenlenen "2. Sektör-Öğrenci Buluşması"nda öğrenciler sektör temsilcileriyle bir araya gelerek iş ve kariyer fırsatı yakaladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrencilerin geleceklerine yönelik iş ve kariyer fırsatı sunan sektör temsilcileriyle buluşmaların yapıldığı zirve ve fuarlara devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen, bu yıl ALKÜ ALTSO MYO ve ALTSO Turizm MYO tarafından organize edilen "2. Sektör-Öğrenci Buluşması" Kestel Yerleşkesi alanında 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. Buluşmada 70’in üzerinde sektör temsilcisi stant açarken alanında uzman isimler 34 farklı seminer ve konferansla öğrencilerin kariyerlerine yönelik önemli bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu: "Atılan her adım, bir kariyer fırsatıdır"

2. Sektör-Öğrenci Buluşması’nın herkes için faydalı olacağını vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, üniversite sektör iş birliğinin en somut örneğinin bu etkinlikler olduğunu dile getirdi. Teori ile pratiğin harmanlanarak gençlerin geleceğine büyük katkılar sunulduğunu söyleyen Prof. Dr. Bayramoğlu, "ALKÜ, genç ama iddialı bir üniversite. Azim ve kararlılıkla 10’uncu yılına yaklaşan üniversitemiz, kısa sürede çok önemli mesafeler katetti. Bilimin ışığında yetişen öğrencilerimiz; bilgiyle, vizyonla, ahlakla ve sorumluluk duygusuyla donatılıyor. Bu iki gün boyunca öğrencilerimiz; sektörün duayenleriyle tanışacak, mezunlarımızın yolculuklarına tanıklık edecek, iş hayatının dinamiklerini bizzat yaşayarak tecrübe edecekler. Burada kurulan her bağ, atılan her adım, bir kariyer fırsatıdır. Sizlerden beklentimiz; çalışkan olmanız, dürüst olmanız, kendinize inanmanız ve daima ileriyi hedeflemenizdir. Bu organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen değerli yöneticilerimize, sektör temsilcilerine ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Zaman yönetimini doğru yapanlar kendi hayatlarını yaşar"

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Konukçu, konuşmasında gençlere tavsiyelerde bulundu. Konukçu zaman yönetiminden bahsederek, "Alanya Belediyesi olarak üniversiteli gençlerimizin geleceğine yönelik projelere destek vermekten gurur duyuyoruz ve belediye olarak bu konuda üzerimize düşenden daha fazlasını yapacağız. Burada gençlerimize ne istediklerini bilmelerini ve zaman yönetimini iyi planlamalarının gerektiğini hatırlatıyorum. Zaman yönetimini doğru yapanlar her zaman kendi hayatlarını yaşarlar. Buluşmanın gençlerimize hayırlı olmasın dilerim" diye konuştu.

"İş dünyası, gençleri bekliyor"

ALTSO Başkan Yardımcısı Yakut Nazlı Benal, iş dünyasının gençlerden beklentilerini sıraladı. Gençlerin iş dünyasına ilgisinin önemli olduğunu söyleyen Benal, "İş hayatına atılırken sizlerin sektörle olan birlikteliği çok kıymetli olacaktır. Bu buluşmaların kıymetinin bilinmesi lazım. Becerilerin çok önemli olduğu bir dönemdeyiz. Bunun yanında yabancı dil çok önemli. İş dünyası olarak bizler de iş hayatında tutkulu cesaretli ve işine sıkı sarılan gençlerle beraber olmak istiyoruz. Bu değerlere dikkat ederek gençlerimize güzel gelecekler diliyorum" dedi.

"İş dünyasında sürdürülebilir başarının vizyon sahibi gençler"

MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Celil Kara, gençlerin her zaman yanında olacaklarını söyledi. İş dünyasında sürdürülebilir başarının vizyon sahibi gençlerle olacağını söyleyen Başkan Kara, "Bu buluşma gençlerimizin kendilerine yön çizebilmesi ve iş dünyasıyla temas kurması açısından son derece önemlidir. İyi bir eğitim, güçlü bir vizyon ve kararlı adımlar sadece geleceğe değil geleceği şekillendiren bireyler olmaya taşır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bulut ve Prof. Dr. Gölge’den öğrencilere tam destek

ALTSO MYO Müdürü Prof. Dr. Serdar Bulut ve ALTSO Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Özgür Gölge, yaptıkları konuşmada öğrencileri sektör temsilcileriyle buluşturarak onların geleceklerine dokunduklarını belirttiler. Müdür Bulut konuşmasında, "Öğrencilerimiz için buradaki teorik dersler ne kadar önemliyse sektör temsilcileriyle buluşmaları da bizim için çok önemli. Buradaki 72 sektör temsilcileriyle öğrencilerimizin buluşmasını sağladık. Bu yıl buluşmada hem nicelik hem nitelik arttı. Öğrencilerimizin geleceğine katkı vermek için elimizden geleni her zaman yapacağız. Buluşmaya önem veren öğrencilerimize ve sektör temsilcilerimize teşekkür eder, buluşmanın ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"Turizm sektörüne ara eleman yetiştiren eğitim kadrosuyuz"

Prof. Dr. Özgür Gölge ise, "ALTSO Turizm MYO olarak turizm sektörüne ara eleman yetiştiren eğitim kadrosuyuz. Bizler aynı zamanda kültür elçileri yetiştiriyoruz. Buradaki buluşmanın, geleceğini planlayan tüm öğrencilerimize büyük faydası olacağına inanıyoruz. Bizlere kapılarını açan sektör temsilcilerine teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Heyet, iş dünyası ve öğrencilerle sohbet etti

ALKÜ Geleneksel ve Modern Dans Topluluğu’nca sergilenen gösteri sonrası heyet, ALTSO MYO İç Mekân Tasarımı öğrencilerince hazırlanan sergiyi gezdi. Heyet, sektör temsilcilerinin stantlarını gezerek öğrenciler ve iş dünyası temsilcileriyle sohbet etti. 2. Sektör-Öğrenci Buluşması, çeşitli söyleşiler ve buluşmalarla devam etti. Buluşma sonrası birçok öğrenci iş dünyasına atılma fırsatı yakaladı.