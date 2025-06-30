Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 250 dönüm otluk alan zarar gördü. Yangın, ekili tarım arazisine ulaşmadan ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Geven köyünde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına, İl Özel İdaresi’ne ait greyder ile Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında yaklaşık 250 dönümlük otluk alan kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.