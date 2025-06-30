Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Alanya’nın Cumhuriyet Mahallesi İbişler Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mersin istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Ali Y. idaresindeki 07 CDB 478 plakalı motosiklet ile şehir merkezinden gelen 35 GD 7232 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ali Y. yola savrularak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.