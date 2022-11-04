Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısı sonucu Aksaraylı Piyade İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısı sonucu Aksaraylı Piyade İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit düştü.

TSK tarafından Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısı sonucu Piyade İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan (30) şehit düştü. 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı emrinde iken Pençe-Kilit Operasyonuna görevlendirilen 5 yıllık Uzman Onbaşı Akçağlayan’ın acı haberi memleketi Aksaray’ın Taşpazar Mahallesi 817 Sokakta ikamet eden ailesine ulaştı. Askeri yetkililer tarafından şehidin annesi Sultan, babası Nurettin Akçağlayan ve 2 yıl önce dünya evine girdiği eşi Şerife Akçağlayan’a acı haber verilirken, şehidin baba ocağı ve sokaklar bayraklarla donatıldı. Şehadet haberinin ardından şehidin yakınları ve vatandaşlar şehit evine taziye için akın etti. Şehit Piyade İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan’ın cenazesinin yarın Aksaray’a ulaşacağı öğrenildi.