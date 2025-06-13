Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 14 Haziran Cumartesi (yarın) bazı ziyaretler gerçekleştirmek ve toplantılara katılmak üzere Erzincan’a geliyor.

14 Haziran Cumartesi günü 10.30’da Erzincan Valiliği’ne ziyaret gerçekleştirecek olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ardından Belediye Başkanlığını ziyaret ederek daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı’nda partililerle buluşacak. Programının devamında bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek olan Bakan Göktaş, ardından Değer Erzincan Spor Kulübü’nün açılış programına katılacak.