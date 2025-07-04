Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından hazırlanan TÜBİTAK destekli Afet Dayanıklığı projesinde çalışmalar tamamlandı.

BARÜ, Bartın ve Van illerinde çalışmalar yürütülerek çocuk, öğretmen ve ebeveynler için afetin etkilerinin en aza indirilmesine yönelik yaptığı çalışmayı tamamladı.

BARÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Ünal’ın yürütücülüğünü yaptığı "Erken Çocukluk Döneminde Çocuk, Öğretmen ve Ebeveyn Afet Dayanıklılığı Eğitim Modülünün Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi" adlı TÜBİTAK 1011 projesinin uygulamalarında sona gelindi.

Projede yer alan isimler

BARÜ’den; Prof. Dr. Burçin Gökkurt Özdemir, Prof. Dr. Ferhunde Küçükşen Öner, Prof. Dr. Ayla Çetin Dindar, Doç. Dr. Sinem Tarhan, Doç. Dr. Asiye Parlak Rakap ve Dr. Öğretim Üyesi Aylin Kurt Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Prof. Dr. İkbal Tuba Şahin Sak, Prof. Dr. Ramazan Sak araştırmacı olarak yer aldı.

Proje kapsamında verilen eğitimlerde teorik sunumların yanı sıra atölye çalışmaları, grup tartışmaları ve uygulamalı etkinlik örnekleri yer aldı. Katılımcılar, kendi sınıf ortamlarında kullanabilecekleri özgün materyalleri ve etkinlik planlarını da uygulamalı olarak deneyimledi.

Prof. Dr. Ünal’dan Rektör Akkaya’ya teşekkür

Yürütücülüğünü gerçekleştirdiği proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ünal, "Bu proje ile erken çocukluk döneminde afet dayanıklılığının geliştirilmesine odaklanarak bireylerin yaşam boyu afetlere hazır olma düzeylerini artırmayı, ilk yardım uygulamalarını merkeze alarak çocuk, öğretmen ve ebeveyn afet dayanıklılığı eğitim modüllerini disiplinlerarası deneysel bir çalışmayla en iyi şekilde geliştirmeyi hedefledik. TÜBİTAK destekli, bilim ve teknoloji kalkınma stratejilerine katkı sağlayan bu projemiz ile ülkemizin kalkınma hedeflerinden olan afet yönetimi, eğitim, sağlık, çocuk, kültür ve sanat alanlarındaki politikaların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle topluma ulaşan çalışmalar üretmemiz konusunda bizleri teşvik eden Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Akkaya’ya teşekkür ediyorum. Ayrıca YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize, bilim ve teknoloji temelli kalkınma anlayışından dolayı TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Orhan Aydın’a, Milli Eğitim Bakanlığına, Bartın ve Van illerinde uygulama sürecinde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise topluma dokunan çalışmalarından dolayı proje ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.