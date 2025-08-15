Bursa’nın Mudanya ilçesinde 43 yıldır tarım arazilerini sulayan Ülküköy Göleti, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle kurudu. Çevre köylerdeki vatandaşlar zeytinliklerini sulamak için gölet içerisini yer yer kazarak suya ulaşmaya çalışıyor.

Mudanya’nın Ülkü Mahallesinde bulunan tarımsal amaçlı sulama görevi gören gölet mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, yağışların olmayışı ve iklim değişikliği sebebiyle kuruma noktasına geldi. Gölet çevresinde tarım yapan çiftçiler suya ulaşabilmek için çeşitli yöntemler denerken bazı bölgelerde vatandaşlar göletin içini kazarak suya ulaşmaya çalışıyor. Göletten ayrıca Hasköy, Dedeköy, Küçükyenice köyü ve Bademli Mahalleleri de istifade ediyor.

Göletin tamamen kuruması, bölgedeki tarım faaliyetlerini olumsuz yönde etkilerken, çiftçiler çaresizlik içinde alternatif su kaynakları aramaya başladı. Özellikle zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Mudanya kırsalında, sulama olmadan verimin ciddi oranda düşeceği belirtiliyor.