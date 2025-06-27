Balıkesir’in Edremit ilçesinde Çıkrıkçı Ovası’nda çıkan yangın, tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bölgede etkili olan şiddetli poyraz, alevlerin kısa sürede yayılmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, meyve, sebze ve buğday ekili arazilerde başlayan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Edremit Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yangın söndürme uçakları da alevlere havadan müdahale etti. Yangının kısmen kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bölgede jandarma ve zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.