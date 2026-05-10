38. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali, Denizli'de bu yıl da yoğun katılım ve renkli görüntülerle başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 9-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, 4'ü yurtdışından olmak üzere toplam 28 tiyatro grubunu Denizlililerle buluşturacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 9-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenleyeceği 38. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali kortejle başladı. Denizli Valiliği yanındaki Atatürk Anıtı önünde başlayan programa, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, davetliler ve tiyatro grupları katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı boyunca ilerleyerek Delikliçınar Meydanı'nda son buldu. Kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte sokaklar adeta açık hava sahnesine dönüştü. Karabağlar Belediyesi Kent Tiyatrosu Çağdaş Sirk Sanatları Atölyesi ekibinin tahta bacak gösterileri, akrobatik performansları ve kostümlü karakterleri korteje ayrı bir renk kattı. Yerli ve yabancı tiyatro grupları da yürüyüş boyunca yaptıkları performanslarla festivale davet çağrısı yaptı.

Tiyatronun büyüsü sokaklara taştı

Kortejin ardından konuşan Başkanvekili Ali Marım, festivalin Denizli'nin kültürel yaşamına önemli katkı sunduğunu vurguladı. Marım konuşmasında, tiyatronun yalnızca bir sahne sanatı değil aynı zamanda toplumları birleştiren güçlü bir ifade alanı olduğuna dikkat çekerek, 'Amatör ruhla yapılan her sahne, aslında büyük bir emeğin, inancın ve kültürel paylaşımın ürünüdür. Denizli, sanatı destekleyen ve sahiplenen bir şehir olarak bu büyük buluşmaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor' mesajını verdi. Marım, festivalin kente uluslararası bir kültür köprüsü kurduğunu da ifade ederek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Açılış oyunu 'Sığıntılar' büyük beğeni topladı

Konuşmanın ardından Marım, festivalde yer alan tiyatro gruplarının temsilcilerini kabul ederek ekiplerle tek tek görüştü. Festivalin açılış perdesi ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen, sezonun dikkat çeken yapımlarından 'Sığıntılar' adlı oyunla DBB Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda açıldı. Oyun, izleyicilerden yoğun ilgi ve alkış aldı. Festival boyunca Denizli'nin farklı noktalarında sahnelenecek oyunlarla kent, bir hafta boyunca tiyatronun evrensel diliyle buluşmaya devam edecek. Tiyatro tutkunları, festival programı ve izlemek istedikleri oyunların e-biletlerine Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet adresinden çevrimiçi olarak ulaşabiliyor.