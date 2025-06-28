Adana’nın Ceyhan ilçesinde yengesini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kayınbirader tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Haziran’da ilçeye bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kayınbiraderi Eyüp A. (25) tarafından bıçaklanan Sebahat A. (33), Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheli Eyüp A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.