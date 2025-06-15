Çorum’da 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay, Bağcılar Mahallesi 85. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailevi sorunları olduğu öğrenilen N.K., 3 katlı binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından hava yastığı açılarak güvenlik önlemi alınırken, polis ekiplerinin uzun çabaları neticesinde şahıs ikna edildi. Çatıdan indirilen şahıs, yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.