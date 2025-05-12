Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, gözü gibi baktığı 26 yaşındaki spastik engelli oğlunu kaybeden Fatma Kahraman, Anneler Günü dahilinde düzenlenen törende "Yılın Annesi" seçildi.

Mudurnu Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen programda, hayatını engelli çocuğuna adayan ve kısa süre önce evladını kaybetmenin acısını yaşayan Fatma Kahraman’a ödül verildi. Kahraman ailesinin oğlu Can Kahraman, doğuştan spastik engelli olarak dünyaya gelmiş, konuşamayan ve yürüyemeyen Can’ın tüm bakımını annesi üstlenmişti. 26 yıl boyunca büyük fedakârlıkla oğluna bakan Fatma Kahraman 1 yıl önce İHA’ya verdiği röportajında "25 yıldır hiç yılmadım" sözleriyle hafızalara kazınmıştı. Can Kahraman ise 16 Mart’ta hayatını kaybederek köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Anneler Günü’nde cefakar anne Fatma Kahraman’a çiçek ve hediye takdim edilerek "Yılın Annesi" unvanı verildi. Programda duygusal anlar yaşanırken, salondaki birçok kişi gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin sonunda katılımcılar, Fatma Kahraman’ı uzun süre ayakta alkışladı.