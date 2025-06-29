Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi’nde, genç orman görevlileri Yeşil Vatan’ı korumak için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan, 2 bin 20 metre rakımındaki Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi’nden ekip, 7 gün 24 saat esasına göre ormanları gözetliyor. Kulede görev yapan ekipler, saat başı ya da hava sıcaklığına bağlı olarak yarım saatte bir telsiz bağlantıları kurarak 11 farklı Orman İşletme Müdürlüğü ile koordinasyon sağlıyor. Ayrıca, kuleye yerleştirilen termal ve güvenlik kameralarıyla bölge 24 saat kayıt altına alınıyor. Bu görüntüler, eş zamanlı olarak Yangın Yönetim Merkezi’ne aktarılıyor.

65 yıllık bir tarih

1960’lı yıllarda kurulan ve son yıllarda yeniden inşa edilen kule, bugün Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir illerine bağlı ormanları denetleme imkanı sunuyor. Bu kule sayesinde her yıl yüzlerce hektar ormanlık alan, muhtemel yangınlara karşı korunmuş oluyor.

Vatani bir sorumluluk

Gözetleme görevini sürdüren 4 orman işçisi, birer haftalık vardiyalar halinde çalışıyor. İkili gruplar halinde nöbet tutan ekipler, bir hafta boyunca kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayarak kulede konaklıyor. Ailelerinden uzak, zorlu doğa şartlarında yürüttükleri bu görevi, ‘vatani bir sorumluluk’ olarak görüyorlar. Genç yangın gözetleme görevlileri ise, yürüttükleri görevin önemine ilişkin değerlendirmelerini İhlas Haber Ajansı muhabirine aktardı.

"Nesilden nesile bu mesleği sürdürüyoruz"

Dedesinin orman muhafaza memuru, babasının da kendisi gibi yangın işçisi olduğunu belirten Sabri Nezir, "3 senedir bu kurumdayım. Babam, dedeme heveslenmiş. Ben babama heveslendim. Nesilden nesile bu mesleği sürdürüyoruz. Kulemizde bir hafta nöbet tutuyoruz. Birer hafta ikişer kişilik ekiplerle birlikte 7/24 ormanlarımızı gözetliyoruz. 4 il ve 11 işletmeyle iletişim halindeyiz. Saat başı aldığımız çevrimlerle birlikte Ankara Merkez’e bilgi veriyoruz. Sürekli gözetim halindeyiz. 1 hafta burada olduğumuz için 1 hafta da izinliyiz. Çalıştığımız vakitlerde ister istemez kızımı özlüyorum. Ailemiz maalesef gelemiyor buraya. Diğer 1 haftada hasret gidiyoruz. Rakım 2 bin 20 metre, çevrede 4 ilin ormanları gözüküyor. Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale ve Ankara olmak üzere. Herhangi bir olumsuzluk anında direkt hangi bölgedeyse iletişime geçip olay yerine hemen ekiplerimizi yönlendiriyoruz" dedi.

"Önemli bir noktada olduğumuzun bilincindeyiz"

Yerli ve milli imkanlarla teknolojiden yararlanıldığına değinen Nezir, "Termal kameramız ve gece görüş kameramız var. Duman sensörümüz de sürekli devrede. Buradaki kamera Ankara Merkez’le bağlantılı, eş zamanlı olarak oradan da izleniyor. İnsansız hava aracını biz kullanmıyoruz ama kulesi var burada. İnsansız hava aracı da sürekli buralarda devreye atıyor. Milletimizin içi rahat olsun. Dakika dakika, saniye saniye burada gözetimdeyiz. En ufak bir olumsuzlukta, merkeze ve diğer işletmelere haber veriyoruz. Stratejik olarak çok önemli bir konumdayız. Kulemizin konumundan dolayı çevremiz tamamen görüş alanı içerisinde. Yangını buradan ilk biz görüyoruz. Önemli bir noktada olduğumuzun bilincindeyiz ve bu bilinçle çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"Yeşil Vatanımızı koruyoruz"

Yaşadığı yerin ormanlık olmasından ve çevresinden hevesle bu mesleğe adım attığını, 3 senedir de çalıştığını söyleyen Samet Sarıkaya, "Devletimiz alım açıyor. Oraya başvuruyoruz. Alım sonucunda ismimiz asilde çıkarsa parkurda dereceye girenler işe alınıyor. Bir gün önceden alışverişimizi yapıyoruz. Yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. Pazartesi sabah nöbet değişimi yapıyoruz. Kuleye çıkıp çevrimlere başlıyoruz. Kulemizin en alt katında kalıyoruz. Orta katta toplantı merkezimiz var. En üst katta ise nöbet tutuyoruz, etrafı gözetliyoruz. Kuleden inmiyoruz, yangın çıkar diye bakıyoruz sürekli. Sorumluluğumuz çok fazla, biz de o yüzden sürekli bakıyoruz etrafa. En küçük durumda, dumanı gördüğümüz an işletmeye haber veriyoruz. İlk müdahale aracını çıkartıyorlar. Yangın büyüyorsa arazöz çıkıyor. Milletimiz müsterih olsun. Arkadaşımla beraber sürekli burada duruyoruz, dağlarımızı kontrol ediyoruz, Yeşil Vatanımızı koruyoruz. Saat başı çevrim alıyoruz, milletimizin içi rahat olsun" ifadelerini kullandı.