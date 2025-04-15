DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Aydın Sudan’ın oğlu Yusuf Emir Sudan’ın ilk kişisel resim sergisi İzmit Belediyesi Nikomedya Sanat Galerisinde sanatseverlere kapılarını açtı.KOCAELİ (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Aydın Sudan’ın oğlu Yusuf Emir Sudan ilk kişisel resim sergisini İzmit Belediyesi ve 29 Ekim Kadınları Derneği’nin destekleriyle açmanın gururunu yaşadı. Küratörlüğünü Harika Ören ve İkramettin Karaman’ın yaptığı sergi hafta içi saat 08.30 – 17.30 ile hafta sonu saat 12.00 – 18.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.

YOĞUN KATILIM

Serginin açılış programında İzmit Belediyesi Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan’ın yanı sıra kentimizde faaliyet gösteren STK’ların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. İlk kişisel resim sergisini açan genç Yusuf Emir Sudan sergi açılışta gerçekleştirdiği konuşmada kendisini destekleyen ve sergi açılışına gelen herkese teşekkür etti.

“GENÇLERİMİZ HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİZ”

İzmit Belediyesi Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan ise sergi açılışında yaptığı konuşmada Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek her zaman sanatçıların yanında olduklarını vurguladı. Arcan sözlerinin devamında, “ İzmit Belediyesi olarak gençlerimizle yol yürümeye hazırız. Genç Sanatçımız Yusuf Emir Sudan’ın ilk kişisel sergisini açmasına vesile olduğumuz için onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“SANAT VE EĞİTİM FAALİYETLERİMİZE BAŞLAYACAĞIZ”

29 Ekim Cumhuriyet Kadınları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu ise sergi açılışında yaptığı konuşmada gençlerin sanat ve eğitimi bir arada ilerletmesi gerektiğinin altını çizerek dernek olarak spor ve sanat faaliyetlerine başlayacaklarını belirtti. Konuşmaların ardından katılımcılar sergi alanını gezerek resimleri inceledi.