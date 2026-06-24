Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'un coğrafi işaret tescilli kültürel değerlerinden biri olan 'Tarsus İğne Oyası'nı destekleyerek kadınlar için önemli bir gelir kaynağı haline getiriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, uzun yıllar hobi amaçlı sürdürülen geleneksel el sanatı ekonomik değere dönüştürülüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli Burcu Sert, 'Kadın Elinden Üretim Projesi' kapsamında üretici kadınların desteklendiğini belirterek, Tarsus İğne Oyasının hem Tarsus'ta hem de Mersin merkezde kurulan stantlarda satışa sunulduğunu söyledi. Sert, Uluslararası Tarsus Festivali ve çeşitli etkinliklerle ürünlerin tanıtımının yapıldığını ifade ederek, coğrafi işaretli bu değerin kadınlar için kazanç kapısına dönüştüğünü kaydetti.

İğne oyası duyguların dili

Mersinden Kadın Kooperatifi kurucu ortaklarından Beyhan Gürbüz ise iğne oyasının yalnızca bir el sanatı olmadığını, kadınların duygu ve düşüncelerini motifler aracılığıyla ifade ettiği özel bir anlatım dili olduğunu söyledi. Kadınların geçmişte yaptıkları oyaları düşük bedellerle satarken bugün emeğinin ekonomik karşılığını alabildiğini belirten Gürbüz, artan talep sayesinde yeni istihdam alanlarının oluştuğunu vurguladı.

Gelenekten geleceğe uzanan kültürel miras

İğne oyasının farklı tasarım ve moda alanlarında da değerlendirildiğini ifade eden Gürbüz, Sultan II. Abdülhamid'in koleksiyonunda yer alan ressam Fausto Zonaro'nun 'Anne Sevgisi' tablosundan esinlenerek hazırlanan motiflerin broş, kolye ve bileklik gibi ürünlere dönüştürüldüğünü, bazı çalışmaların Milli Saraylarda da satışa sunulduğunu dile getirdi.

Kadınlar destekten memnun

Tarsus Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Burçin Güner, iğne oyasının sabrın, emeğin ve kültürel mirasın önemli bir yansıması olduğunu belirterek bu sanatın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Üretici kadınlardan Dilek Işık Ürgün ve Elife Meydan da Büyükşehir Belediyesinin sağladığı stant ve tanıtım destekleri sayesinde ürünlerini satışa sunabildiklerini ifade ederek, yıllardır sürdürdükleri el emeğinin ekonomik değere dönüşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yarım asırdır iğne oyası yapan Meydan, festivaller ve satış stantları sayesinde ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırabildiklerini söyledi.