“Oyun Değişim Programı” kapsamında Bursa Şehir Tiyatrosu’nun “Süleyman ve Öbürsüler” isimli oyunu İzmir’de sanatseverlerle buluştu. 5 gösterim yaparak çok sayıda izleyiciye ulaşan oyun büyük ilgi gördü. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu arasında başlatılan “Oyun Değişim Programı” kapsamında, Bursa Şehir Tiyatrosu’nun ilgiyle izlenen “Süleyman ve Öbürsüler” isimli oyunu İzmirli tiyatroseverlerle buluştu. Max Frisch’in "Biedermann ve Kundakçılar" oyunundan esinlenerek Yavuz Pekman tarafından Türkiye coğrafyasına uyarlanan oyun, 10-11-12 ve 13 Nisan tarihlerinde, İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde beş farklı gösterim gerçekleştirdi. Oyuncu performansları ve sahne tasarımıyla “Süleyman ve Öbürsüler” İzmirliler’den tam not aldı.

“TİYATRO İLE PAYLAŞMA ÖNEMLİ’

Etkinliğin ardından konuşan İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, paylaşmanın önemine vurgu yaparak, “Oyunlarımızı değiş tokuş ederek belli takvimlerle kentlerimizdeki seyircilerle buluşturuyoruz. Bu sayede tiyatro ile paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Burada, bu oyunu izlerken hissettiğiniz duyguları, geçen hafta Bursa’da yaşayan seyirci hissediyordu. Bu yolda bizimle beraber olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar’a İzmir ve İzmir Şehir Tiyatroları adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“DAHA SIK BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar da konuşmasında iki tiyatro arasındaki iş birliğini sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirerek, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in selamlarını getirdik. Aramızdaki iş birliğini sürdürmeyi, daha sık bir araya gelmeyi, birbirimizin sahnesine daha fazla konuk olmayı umuyoruz. Teşekkür etmemiz gereken çok insan var. Öncelikle İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü’ye, bizi harika ağırlayan İzmir Şehir Tiyatroları çalışanlarına, bu kurumun kedilerine ve tüm İzmirliye teşekkür ederiz” dedi.

PROJE BÜYÜYECEK

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ali Düşenkalkar’a, İzBB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Yener Ceylan tarafından plaket, Şehir Tiyatrosu oyuncularına da çiçek takdim edildi. Yener Ceylan, iki tiyatro arasındaki paylaşımın artmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

İzmir Şehir Tiyatroları ile Bursa Şehir Tiyatrosu’nun başlattığı “Oyun Değişim Programı’nın büyütülmesi, farklı şehirlerdeki tiyatroların da programa eklenerek, tiyatroseverlere bir yıl içerisinde farklı oyunlar izleme fırsatı sunulması hedefleniyor.

