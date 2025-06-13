Mozaik sanatının usta ismi Halil İbrahim Uyumaz’ın “Sessiz Davet” isimli sergisi Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)’de sanatseverlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Sergi, BAKSM’ de bulunan Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda 12 Temmuz tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Beylikdüzü Belediyesi, mozaik sanatçısı Halil İbrahim Uyumaz’ın “Sessiz Davet” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının 25 yıllık mozaik serüvenini yansıtan sergi, yaklaşık 50 eserden oluşuyor. Usta sanatçı Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun çok yönlü sanat anlayışından ve mozaik çalışmalarından ilham alarak kurduğu Siyah Sanat Atölyesi’nde çalışmalarını sürdüren Uyumaz, bu özel sergiyle sanatseverleri görsel bir yolculuğa davet ediyor. “Sessiz Davet” sergisi, 12 Temmuz tarihine kadar Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışında yaptığı konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Uyumaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşıyan Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'nde 25. yılımı kutlamak benim için çok büyük bir onurdur” dedi.