Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs kültür sanat takvimi belli oldu. Sergi programları, konser, konferanslar, tiyatro gösterimleri, seminer ve dinleti programlarıyla sanatseverleri buluşturacak etkinlikler 3 Mayıs Cumartesi günü başlayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs kültür sanat takvimi belli oldu. Birbirinden değerli konu ve konukların yer alacağı etkinliklerde, konser, sergi programları, konferanslar, tiyatro gösterimi, seminer, söyleşi ve dinleti programları sanatseverleri ağırlayacak.
Program takvimi www.sakarya.bel.tr adresinde
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kültür sanat alanında düzenlediğimiz etkinlikler Mayıs ayında da tüm hızıyla devam edecek. Birçok farklı alanda sanatseverlerle buluşacak olan programlarda, sergiler, konserler,konferanslar, tiyatro gösterimleri, seminer ve söyleşiler ile dinleti programları yer alacak. Etkinliklere katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımız program takvimine ve sanal etkinlik kitapçığına www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden ulaşabilecektir” ifadeleri kullanıldı.
Mayıstakvimi şu şekilde:
Bando Konseri / Kaynarca’nın Kurtuluşunun 104. Yılı – SBB Kent Orkestrası
3 Mayıs Cumartesi / 10.30 / Kaynarca Atatürk İlkokulu
İlker Gökkaya / Türk Halk Müziği Konseri
3 Mayıs Cumartesi / 20.00 / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi
Vay Arkadaş / Alternatif Sanat Tiyatrosu
6 Mayıs Salı / 13.30 / Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi
Anadolu Kültür Buluşması / Dinleti ve Sıra Gecesi – Solist: Vahit Kurt
7 Mayıs Çarşamba / 19.00 / SGM
Devrim Erbil – “Yatay Derinlik” Resim Sergisi Açılışı
8 Mayıs Perşembe / 18.00 / Ofis Sanat Merkezi
Sait Faik Hikâye Yarışması Ödül Töreni / Belge-Ödül Takdimi
9 Mayıs Cuma / 18.30 / Ofis Sanat Merkezi
Bando Konseri / SBB Kent Orkestrası
9 Mayıs Cuma / 19.00 / Kocaali SUBÜ Konferans Salonu
Türk Edebiyatında Sakarya / Ercan Yılmaz, Yasin Yarar
9 Mayıs Cuma / 19.00 / Ofis Sanat Merkezi
Karagöz ile Hacivat / Seçkin Bayramoğlu
9 Mayıs Cuma / 19.30 / Kocaali SUBÜ Konferans Salonu
Bir Yaşdönümü Rüyası / Bursa Devlet Tiyatrosu
9-10 Mayıs Cuma-Cumartesi / 20.00 / Serdivan Kültür ve Kongre Merkezi
Renkli Çoraplı Kuzgun / Ketebe Çocuk Tiyatrosu
10 Mayıs Cumartesi / 13.00-15.00 / SGM
Gelin / Film Gösterimi – Yönetmen: Lütfi Ömer Akad
10 Mayıs Cumartesi / 19.00 / Ofis Sanat Merkezi
Hazreti Peygamber'den İzler / Necmettin Şahiner
13 Mayıs Salı / 19.00 / Ofis Sanat Merkezi
Yeşilçam Film Müzikleri Konseri / SBB Kent Orkestrası
14 Mayıs Çarşamba / 20.00 / Ziya Taşkent Konser Salonu
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Felsefe Mirasımız / Ali Utku
16 Mayıs Cuma / 19.00 / Ziya Taşkent Konser Salonu
Düğüm Pastası / Seyyah Oyuncular Tiyatrosu
17 Mayıs Cumartesi / 20.00 / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi
Türk Sinema Tarihinde Sakarya / Burçak Evren, M. Alper Cantimer
20 Mayıs Salı / 20.00 / Ofis Sanat Merkezi
Enstrümantal Konserler 2 – Gitardan Tınılar / SBB Kent Orkestrası
21 Mayıs Çarşamba / 20.00 / Ziya Taşkent Konser Salonu
Düğün / Film Gösterimi – Yönetmen: Lütfi Ömer Akad
24 Mayıs Cumartesi / 19.00 / Ofis Sanat Merkezi
Kayık Dünya / 1001 Sanat Tiyatrosu
25 Mayıs Pazar / 20.00 / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi
Bando Konseri / SBB Kent Orkestrası
26 Mayıs Pazartesi / 11.00 / Ferizli HEM Konferans Salonu
Diyet / Film Gösterimi ve Söyleşi – Lütfi Ömer Akad & Fuat Erman
27 Mayıs Salı / 19.00 / Ofis Sanat Merkezi
Bir Eski Zaman Efendisi – İbnüleminMahmud Kemal İnal / Dursun Gürlek – Moderatör: Ömer Faruk Deliktaş
28 Mayıs Çarşamba / 19.00 / Ofis Sanat Merkezi