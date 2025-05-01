Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs kültür sanat takvimi belli oldu. Sergi programları, konser, konferanslar, tiyatro gösterimleri, seminer ve dinleti programlarıyla sanatseverleri buluşturacak etkinlikler 3 Mayıs Cumartesi günü başlayacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs kültür sanat takvimi belli oldu. Birbirinden değerli konu ve konukların yer alacağı etkinliklerde, konser, sergi programları, konferanslar, tiyatro gösterimi, seminer, söyleşi ve dinleti programları sanatseverleri ağırlayacak.

Program takvimi www.sakarya.bel.tr adresinde

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kültür sanat alanında düzenlediğimiz etkinlikler Mayıs ayında da tüm hızıyla devam edecek. Birçok farklı alanda sanatseverlerle buluşacak olan programlarda, sergiler, konserler,konferanslar, tiyatro gösterimleri, seminer ve söyleşiler ile dinleti programları yer alacak. Etkinliklere katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımız program takvimine ve sanal etkinlik kitapçığına www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden ulaşabilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Mayıstakvimi şu şekilde:

Bando Konseri / Kaynarca’nın Kurtuluşunun 104. Yılı – SBB Kent Orkestrası

3 Mayıs Cumartesi / 10.30 / Kaynarca Atatürk İlkokulu

İlker Gökkaya / Türk Halk Müziği Konseri

3 Mayıs Cumartesi / 20.00 / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi

Vay Arkadaş / Alternatif Sanat Tiyatrosu

6 Mayıs Salı / 13.30 / Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi

Anadolu Kültür Buluşması / Dinleti ve Sıra Gecesi – Solist: Vahit Kurt

7 Mayıs Çarşamba / 19.00 / SGM

Devrim Erbil – “Yatay Derinlik” Resim Sergisi Açılışı

8 Mayıs Perşembe / 18.00 / Ofis Sanat Merkezi

Sait Faik Hikâye Yarışması Ödül Töreni / Belge-Ödül Takdimi

9 Mayıs Cuma / 18.30 / Ofis Sanat Merkezi

Bando Konseri / SBB Kent Orkestrası

9 Mayıs Cuma / 19.00 / Kocaali SUBÜ Konferans Salonu

Türk Edebiyatında Sakarya / Ercan Yılmaz, Yasin Yarar

9 Mayıs Cuma / 19.00 / Ofis Sanat Merkezi

Karagöz ile Hacivat / Seçkin Bayramoğlu

9 Mayıs Cuma / 19.30 / Kocaali SUBÜ Konferans Salonu

Bir Yaşdönümü Rüyası / Bursa Devlet Tiyatrosu

9-10 Mayıs Cuma-Cumartesi / 20.00 / Serdivan Kültür ve Kongre Merkezi

Renkli Çoraplı Kuzgun / Ketebe Çocuk Tiyatrosu

10 Mayıs Cumartesi / 13.00-15.00 / SGM

Gelin / Film Gösterimi – Yönetmen: Lütfi Ömer Akad

10 Mayıs Cumartesi / 19.00 / Ofis Sanat Merkezi

Hazreti Peygamber'den İzler / Necmettin Şahiner

13 Mayıs Salı / 19.00 / Ofis Sanat Merkezi

Yeşilçam Film Müzikleri Konseri / SBB Kent Orkestrası

14 Mayıs Çarşamba / 20.00 / Ziya Taşkent Konser Salonu

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Felsefe Mirasımız / Ali Utku

16 Mayıs Cuma / 19.00 / Ziya Taşkent Konser Salonu

Düğüm Pastası / Seyyah Oyuncular Tiyatrosu

17 Mayıs Cumartesi / 20.00 / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi

Türk Sinema Tarihinde Sakarya / Burçak Evren, M. Alper Cantimer

20 Mayıs Salı / 20.00 / Ofis Sanat Merkezi

Enstrümantal Konserler 2 – Gitardan Tınılar / SBB Kent Orkestrası

21 Mayıs Çarşamba / 20.00 / Ziya Taşkent Konser Salonu

Düğün / Film Gösterimi – Yönetmen: Lütfi Ömer Akad

24 Mayıs Cumartesi / 19.00 / Ofis Sanat Merkezi

Kayık Dünya / 1001 Sanat Tiyatrosu

25 Mayıs Pazar / 20.00 / SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi

Bando Konseri / SBB Kent Orkestrası

26 Mayıs Pazartesi / 11.00 / Ferizli HEM Konferans Salonu

Diyet / Film Gösterimi ve Söyleşi – Lütfi Ömer Akad & Fuat Erman

27 Mayıs Salı / 19.00 / Ofis Sanat Merkezi

Bir Eski Zaman Efendisi – İbnüleminMahmud Kemal İnal / Dursun Gürlek – Moderatör: Ömer Faruk Deliktaş

28 Mayıs Çarşamba / 19.00 / Ofis Sanat Merkezi