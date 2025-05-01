Sakarya Büyükşehir Belediyesi, aile kurumuna destek sunmak ve ebeveynleri bilinçlendirmek amacıyla düzenlediği seminerlere bir yenisini daha ekliyor.

SAKARYA (İGFA) - “Çocukluk Döneminde Ebeveyn Olmanın Rolü” konulu seminer3 Mayıs Cumartesi günü Karasu Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ailelere yönelik programlar tüm hızıyla devam ediyor.

3 Mayıs’ta Karasu’da

Aile kurumuna destek sunmak ve ebeveynleri bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen programlar da bu kez “Çocukluk Döneminde Ebeveyn Olmanın Rolü” konuşulacak.

Uzm. Klinik Psikolog Yaren Hamarat’ın katılımıyla gerçekleşecek olan seminer,3 Mayıs Cumartesi günü Karasu Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) dinleyiciyle buluşacak.

Büyükşehir’den davet

Saat 14.00’te başlayacak etkinlikte, ebeveynliğin çocuk gelişimindeki kritik rolü, sağlıklı iletişim yöntemleri ve farkındalık kazandıracak bilgiler paylaşılacak. Büyükşehir’den yapılan açıklamada tüm vatandaşlar seminere davet edildi.