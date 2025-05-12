Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin, Türk edebiyatının büyük ustalarından Sait Faik Abasıyanık anısına özel düzenlediği hikaye yarışmasının ödül töreni Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. ‘Martı’ adlı hikâyesiyle Ahmet Karakulak aldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sait Faik Hikâye Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

OSM’de düzenlenen veedebiyat dolu gecede duygu dolu anlar yaşandı, kazanan eserler büyük alkış aldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin yarışmaya katılan tüm edebiyatseverlere teşekkür etti. Dereceye giren eserler www.sakarya.bel.tr adresinde ‘Martı’ isimli eserle Büyükşehir kitaplığına kazandırıldı.

“MARTI” BİRİNCİ OLDU

Törende, yarışmanın dereceye giren eserleri tek tek açıklandı. Birincilik ödülünü “Martı” adlı hikayesiyle Ahmet Karakulak kazanarak ödülün sahibi oldu. İkincilik ödülüne “Evrak-ı Metruke” eseriyle Hafız Emre Uslu layık görülürken, üçüncülüğü ise Murat Şahin “Baba Yaga’nın Gemisi” adlı hikayesiyle kazandı.

DUYGUSAL ANLAR

Mansiyon birinciliği ise “Karşı Kıyılar” adlı eseriyle Muhammed Fatih Ünal’a verildi. Ancak Ünal, ALS hastalığı nedeniyle 27 Ocak 2025’te hayatını kaybetmişti. Ünal’ın ödülü ailesine teslim edilirken, onun “devam edecek” notuyla yarım kalan hikâyesi salonda duygusal anlara sebep oldu.

MANSİYON ÖDÜLLERİ

Mansiyon ödülleri devamında üçüncülük mansiyonunu “Yanık Kokusu” adlı eseriyle Mehmet Rutkay Açıkgöz alırken, ikincilik mansiyona ise “Kadim Dost ile Üç Gün” hikayesiyle Mehmet Murat Mıhçıoğlu layık görüldü.