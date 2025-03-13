Bursa Devlet Tiyatrosu, Şair, Şiir, Şuur "Mehmet Akif Ersoy" adlı oyununu Osmangazi Gösteri Merkezinde izleyicilerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Nurettin Örük'ün başrolünde olduğu oyun, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıldönümüne ithafen sahnelendi. 6 sezondur büyük ilgi gören bu yapım, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve Kurtuluş Savaşı'na katkılarını etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor. Tiyatronun sahnelemesiyle izleyiciler, tarihî bir yolculuğa çıkarak Akif’in azim dolu mücadelesine tanıklık etti.

Kaynak: İGF