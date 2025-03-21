2024 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan ve 15 farklı ilde gerçekleştirilen Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, yüzlerce öğretmeni kültürel bir yolculuğa çıkarıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de bu proje, öğretmenlerin bireysel ve meslekî gelişimlerini desteklemenin yanı sıra, öğrencilere ve öğretmenlere sanatsal açıdan katkı sunarak değerler eğitimini kazandırmayı amaçlıyor. Millî değerlerin aktarılmasında sanat ve kültürün eğitimdeki rolünü yeniden şekillendiren bu proje, öğretmen ve öğrencilerin bireysel ve toplumsal gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor.

Çeşitli branşlardan binin üzerinde öğretmenden oluşan Maarif Halk Dansları Topluluğu, halk oyunlarını tanıtmak ve öğretmek amacıyla hem ulusal hem de uluslararası platformda eğitimler düzenleyerek etkinlikler organize ediyor.Geleceğin liderlerini ve sanatçılarını yetiştiren öğretmenler; sanat aracılığıyla toplumun kültürel bağlarını güçlendiriyor, geçmişin değerlerini ve kimliğini geleceğe taşıyor.

Öğretmenlerin yalnızca meslekî becerilerini değil, aynı zamanda kültürel sorumluluklarını da pekiştirerek toplumun köklerine sahip çıkmalarını sağlıyor. Henüz54 dansçı ve 3 koordinator öğretmenden oluşan ekip,yakın tarihte gençler ve çocuklarla da çalışarak “Maarif Öğretmen Halk Dansları Topluluğu”, “Maarif Gençlik Halk Dansları Topluluğu”,“Maarif Çocuk Halk Dansları Topluluğu” ve “Maarif Özel Eğitimli Halk Dansları Topluluğu”oluşturmayı hedefliyor. Çalışmalar,salı ve perşembe günleri Dr. Cavit Özyeğin İlkokulunda gerçekleştiriliyor.