Kocaeli İzmit’te kültür ve sanat bir kez daha hayat buldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi’nin düzenlediği Türk Halk Müziği konseri, hem kulaklara hem de yüreklere hitap etti. Genç yeteneklerin sahne aldığı gece, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

İzmit Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Doç. Dr. Kenan Serhat İnce’nin şefliğini yaptığı İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde sahne aldı. 33 genç koristten oluşan koro, Anadolu’nun dört bir yanından derlenen 23 türküyü iki perdede seslendirdi. Yoğun ilgi gören konser, katılımcılara Türk Halk Müziği’nin zengin ezgilerini yaşattı.

“MUHTEŞEM BİR HALK MÜZİĞİ AKŞAMI GEÇİRDİK”

Konser sonrasında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Böylesine sanat dolu akşamlarda biz siyasetçiler susarız, sanatın ve sanatçının önünde saygıyla eğiliriz. Koromuz uzun süredir bu konser için çalışıyordu ancak salon eksikliği nedeniyle gerçekleştirememiştik. Bu yıl nasip oldu. Muhteşem bir halk müziği akşamı geçirdik. Ben de eski bir halk oyunu oyuncusu olarak bu müziğin bende yeri ayrıdır. İnşallah ilerleyen dönemde daha fazla konser gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim,” dedi. Sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan konser, plaket töreni ve alkışlar eşliğinde sona erdi.