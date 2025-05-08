Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından ilçede yaşayan kadınlara özel olarak düzenlenen tiyatro kursunu tamamlayan kadınlar, Kozalar adlı tiyatro oyunu ile ilk sahne deneyimini yaşamaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Kadınların bastırılmış seslerinin ve görünmeyen yanlarının can bulduğu oyun, 09 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30’da Osmangazi Gösteri Merkezi’nde izleyici ile buluşacak.

Osmangazi Belediyesi’nin kadınların sanatsal gelişimine katkı sağlamak ve kültürel hayata daha aktif katılımlarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği

‘Kadınlar Tiyatro Sahnesinde’ adlı tiyatro kursu tamamlandı. Bu özel projeye, ev hanımları, çalışan kadınlar ve sahne deneyimi olmayan ancak tiyatroya ilgisi olan onlarca kadın katıldı. Katılımcı kadınlar, 6 aylık tiyatro eğitimi sürecinde, hem temel oyunculuk becerileri kazandı hem de birlikte üretmenin gücünü deneyimledi.

Kursta öğrendikleri bilgi ve beceriler ile Kozalar adlı tiyatro oyununu hazırlayan Osmangazili kadınlar, ilk kez sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. 09 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30’da Osmangazi Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek oyun ile izleyiciyle buluşacak olan kadınlar, kadınların bastırılmış seslerini ve görünmeyen yanlarını sahneye taşıyacak.

