Bursa Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde 7-16 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan “Devlet Tiyatroları, Bursa 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali” her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursa'da uluslararası düzeydeki en iyi performansları, Balkan coğrafyasının zengin kültürel mirasını ve sahne sanatlarındaki çeşitliliği sahnelere taşımaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Festivalin yabancı oyunlarına ait biletler satışa sunuldu ve festivalin ilk bileti seyirci ile buluştu. Biletler, Bursa Devlet Tiyatrosu gişesi ve biletinial.com adresi üzerinden temin edilebilir.

Tüm sanatseverlerimizi, Balkan coğrafyasının eşsiz tiyatro oyunlarını kaçırmamaları için festivalimize davet ediyoruz.