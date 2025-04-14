Bursa İnegöl Belediyesi, bu yıl 61’inci kez kutlanan Kütüphaneler Haftasını Yazar Berra Çakır ile düzenlenen çocuklara yönelik atölye çalışmalarıyla kutladı. Renkli görüntülere sahne olan atölyeleri Belediye Başkanı Alper Taban da ziyaret ederek minik kitapseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi 61. Kütüphaneler Haftasını düzenlenen farklı etkinliklerle coşkuyla kutladı. Bu etkinliklerden biri de Cumartesi günü D Blok Nöbetçi Kitaphanede gerçekleştirilen ve Yazar Berra Çakır iş birliğinde yapılan atölye etkinlikleri oldu. Gün boyu süren atölyelerde onlarca minik kitapsever çeşitli etkinliklerle Kütüphaneler Haftasını kutladı.

3 AYRI YAŞ GURUNA YÖNELİK 3 AYRI ATÖLYE ETKİNLİĞİ YAPILDI

Çocuk kitapları yazarı Berra Çakır ile 11.00-13.00 saatleri arasında 2 ayrı seans olarak 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik “Duyu Eğitimi” gerçekleştirildi. Yazarın “Kim Korkar Karanlıktan” kitabının işlendiği atölyede, minikler keyifli anlar yaşadı. 13.30-14.30 saatleri arasında ise 1 ve 2’nci sınıf öğrencilerine yönelik “Değerler Eğitimi” gerçekleştirildi. Son olarak 15.00-16.00 saatleri arasında 3, 4 ve 5’inci sınıflara yönelik “Hikaye Yazma Atölyesi ve Hayalimdeki Resim” etkinliği yapıldı. Atölye etkinliklerine öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

BAŞKAN TABAN ZİYARET ETTİ

Atölye etkinlikleri sırasında Belediye Başkanı Alper Taban da Nöbetçi Kitaphanede öğrencileri ziyaret ederek minik kitapseverlerle bir araya geldi. Başkan Taban Yazar Berra Çakır’a katkı ve destekleri için teşekkür etti.

Yazar Berra Çakır da “İnegöl’de doğdum ve büyüdüm. Bugün de İnegöl’den yetişmiş bir yazar olarak Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında İnegöl Belediyesi organizasyonuyla minik okuyucularımızla buluştuk. Kütüphaneler Haftasını bu şekilde kutlamak benim için de çok keyifli oldu. Bugün birlikte öğrendik, birlikte keşfettik. Öğrencilerimizin gelişim dönemlerine uygun aktiviteler yapıldı. Belediye Başkanımız da yanımızda oldu. Destek olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.