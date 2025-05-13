Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür etkinlikleri kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Bir Yaşdönümü Rüyası” oyunu Serdivan Kültür ve Kongre Merkezi’nde tiyatroseverlerle izleyenleri büyüledi. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Kültür Etkinlikleri 7’den 70’e her kesime hitap eden programlar ile devam ediyor.

TİYATRO ZİYAFETİ

Etkinliklerin sonuncusu Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Bir Yaşdönümü Rüyası” programı oldu. Oyun, Serdivan Kültür ve Kongre Merkezi’nde sanatseverleri buluşturdu.

Bursa Devlet Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelenen oyun, Sakarya’da tiyatroya olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Kongre merkezi salonunu dolduran izleyiciler, büyüleyici performansı ayakta alkışladı. Sakarya’nın kültür sanat atmosferine katkı sunan etkinlik, seyircilerden tam not aldı.

İKİ GÜN ÜST ÜSTE

Sakarya’nın kültür sanat hayatına renk katan tiyatro gösterimi cuma ve cumartesi günü iki farklı gösterim olarak sahnelendi.