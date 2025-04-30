Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Merkezi Tiyatro Topluluğu, Didem Madak’ın “Ahlar Ağacı” adlı eserini sahneye taşıdı.ANTALYA (İGFA) - Tamamı kadın oyunculardan oluşan topluluk, sahnedeki performanslarıyla beğeni topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aktif Yaşlı Merkezi’nin tiyatro topluluğu, üç yıl sürdürdüğü tiyatro çalışmalarının ardından sahneye çıktı. İzmirli şair Didem Madak’ın aynı adlı kitabı birebir sahneye uyarlanarak tiyatroseverlerle buluşturuldu. Tek perdelik ve yaklaşık bir saat süren oyunun prömiyeri, 29 Nisan Salı günü Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gerçekleştirildi. Oyunda herhangi bir kısaltma ya da düzenleme yapılmadan, şairin dizeleri doğrudan tiyatro sahnesine aktarıldı. Altı kadın oyuncu, Didem Madak’ın farklı ruh hallerini canlandırarak izleyiciye yoğun bir duygusal deneyim yaşattı.