Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün karatecisi Zümra Rezzan İm, Bursa’da gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nda ikincilik elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün karate sporcusu Zümra Rezzan İm, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bursa’da düzenlenen Türkiye Büyükler Şampiyonası’na katılan başarılı sporcu, 55 kilogramda ikinci olarak gümüş madalya elde etti. 12-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen şampiyona, birbirinden zorlu mücadelelere sahne oldu.