Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 631 milyon TL değerinde 370 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefle çalışmaları kapsamında yurda giriş yapmak üzere Habur Gümrük sahasına gelen şüpheli araç yakın takibe alındı.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 631 milyon TL değerinde Captagon cinsi 370 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.Operasyonla ilgili soruşturma Silopi… pic.twitter.com/8AeLAsCG5G— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) February 7, 2025

Hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerinin katılımıyla yapılan detaylı aramada, yasal yükün içine zulalanmış halde 2 milyon 176 bin adet captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma sürüyor.