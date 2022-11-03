Rize’de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada zulalanmış halde 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize’de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada zulalanmış halde 1 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Rize’ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Narkotik polisinin şüpheli araçta arama köpeği ’Naomi’ ile yaptığı aramada zulalanmış şekilde 2 parça halinde toplam ağırlığı 1 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.