Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 ayrı araçta yapılan aramalar neticesinde zulalı 3 parça halinde toplam ağırlığı 186,36 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçlarında uyuşturucu madde yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize’de 2 araçta zulalanmış uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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