Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, vefatının 102. yıl dönümünde anıt mezarı başında andı.

Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği anma törenine Büyükçekmece Belediyesi meclis üyeleri Nurcan Kalaycı, Alev Orak, belediye daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ın anıt mezarına karanfil ve çelenk bırakıp dua etti.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı vefatının 102. yıl dönümünde İzmir’deki anıt mezarı başında anan Büyükçekmece heyeti, daha sonra Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal’ı makamında ziyaret etti. Büyükçekmece Belediye Meclis üyeleri Kalaycı ve Orak düzenlenen anma etkinliği nedeniyle teşekkürlerini ilettiler. Ziyaretin ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal’a günün anısına plaket takdim edildi.