Nevşehir Belediye Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda Yozgatspor 1959 FK’yı 3-1 mağlup etti.
Nevşehir Belediye Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda Yozgatspor 1959 FK’yı 3-1 mağlup etti.
Stat: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sahası
Hakemler: Burak Demirkan xx, Şükrü Mert xx, Vedat Hoşnam xx
Nevşehir Belediyespor: Yağızhan Akyürek xx, Rahmi xx, Cerem Talha Dinçer xx, Ali Kucık xx, Baran Sarka xx, Hüseyin Civelek xx, Kadir Kaan Özdemir xx, Berkay Tekin xx, Dilaver Güçlü xx, İbrahim Topaloğlu xx, Ali Kılıç xx
Yedekler: Yiğit Aydın, Ali Can, Erdi, Halil İbrahim, Gökay, Onur, Batuhan
Teknik Direktör: Cahit Paşa
Yozgatspor 1959 FK: Kerem Latif xx, Seydi Eren Çevik xx, Bekir Can Uğur xx, Emirhan Ünal xx, Yasin Bakacak xx, Hüseyin Akman xx, Doğukan Özkurt xx, Mert Canpolat xx, Celal İpek xx, Sercan Tanırgan xx, Yunus Nas xx
Yedekler: Ayhan, Emre, Bora, Deniz, Levent, Anıl, Özgür, Ebubekir, Abdullah
Teknik Direktör: Temin Süngürlü
Goller: Ali Kılıç ( dk. 39 ve 70), Dilaver ( dk. 48) (Nevşehir Belediyespor), Özgür (dk. 88) (Yozgatspor 1959 FK)
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