Goller: Ali Kılıç ( dk. 39 ve 70), Dilaver ( dk. 48) (Nevşehir Belediyespor), Özgür (dk. 88) (Yozgatspor 1959 FK)

Stat: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sahası

Nevşehir Belediye Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda Yozgatspor 1959 FK’yı 3-1 mağlup etti.

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