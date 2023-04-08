Türkiye genelinde 1 Nisan itibarıyla şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari ve özel araçlarda kış lastiği uygulaması sona erdi.

Türkiye genelinde araçlarda kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erdi. Batman’da oto lastik tamircisi Ümit Balta, yaz mevsiminde kış lastiği kullanmanın hem yakıt tüketimini artırdığını hem de aracı yorduğunu belirtti. Yaz lastiğinin sürüş güvenliği açısından da önemli olduğunu söyleyen Balta, “1 Nisan itibari ile İçişleri Bakanlığı tarafından yaz lastiği uygulamasına geçildi. Şoförlerin kış lastiklerinden yaz lastiklerine geçiş yapması hem sürüş hem de konfor açısından önemlidir. Çünkü kış lastiği sürüş esnasında fazladan ses çıkarabildiği gibi aynı zamanda arabayı yorarak yakıt tüketimini de arttırır. Aynı zamanda yazın kış lastiği kullanmak fren mesafesini de uzattığı için sürüş güvenliğine olumsuz etki eder. Bu yüzden şoförlerimizin yaz lastiğine geçiş yapmaları önem arz etmektedir” dedi.