Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu bugün başlıyor. Kış lastiği taktırmayanlara 2022 yılı için bin 152 lira para cezası uygulanacak.

Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu bugün başlıyor. Kış lastiği taktırmayanlara 2022 yılı için bin 152 lira para cezası uygulanacak.

Havaların sıcak gitmesi nedeniyle vatandaşların lastik taktırmadığını ifade eden Niğdeli Oto Lastik İşletmecisi Selami Bal; kar yağmadan ve yoğunluk yaşanmadan vatandaşların kar lastiklerini taktırmasını önerdi. Bal açıklamasında; ’’Kış lastikleri 1 Aralık itibariyle zorunlu hale geldi. Aslında zorunlu kelimesi biraz abes zorunlu değil, lüks de değil kış lastikleri ihtiyaçtır. Yani olması gereken bir şeydir. Biz kış mevsimi geldiğinde kabanımızı, montumuzu, botumuzu giyiyorsak araçlarımız için de kış lastiği takmamız gereklidir. Avrupa standartlarından bahsediyoruz, Avrupa’da bu mevsimlerde kış lastiği takmamanın cezai işlemleri var. Türkiye’de ise yavaş yavaş bunun bilinci oluşuyor. 1 Aralık itibariyle bahsettiğimiz cezai işlem ticari araçlarda geçerlidir. Esasında bu da düzelmesi gereken bir konu. Sadece ticari araçlarda değil kendi can ve mal güvenliğimiz için kış lastiklerini takmamız gerekiyor. Bu konuda da tüm kullanıcılarımıza öncelikle kazasız belasız sürüşler diliyoruz ve kış lastiklerinin mevsimine uygun yazın yaz, kışın kış lastiklerini takmalarını önemle hem rica ediyoruz. Hem de bilgilendirmek istiyoruz. Yoğunluk açısından vatandaşlarımızda ’kar yağsın, daha kar yağmadı’ gibi düşünceler var. Aslında hava sıcaklığı -7 derecenin altına düştüğü zaman takılması gerekir. Yaz lastiği ise 7 derecenin üzerine çıktığı zaman takılması gerekir. İlla ki karın yağmasına gerek yok. Hem çok yoğun oluyor vatandaşlar bekliyor buna hiç gerek yok. Hava da güzel, bu güzel havayı değerlendirsinler kış lastiklerini taktırsınlar cezai işlem ile karşı karşıya gelmesinler" ifadelerini kullandı.