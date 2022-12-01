Zorunlu kış lastiği takma uygulaması, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için bugün itibariyle başladı. Kurallara uymayan araç sahiplerine ise bin 152 lira idari para cezası uygulanacak.

Zorunlu kış lastiği takma uygulaması, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için bugün itibariyle başladı. Kurallara uymayan araç sahiplerine ise bin 152 lira idari para cezası uygulanacak.

Türkiye’de 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olan kış lastiği uygulaması nedeniyle trafik ekipleri, sürücüleri uyardı. Kentin muhtelif noktalarında yapılan uygulamalarda polis ekipleri, durdurdukları araç sürücülerine, kış lastiği konusunda uyarılarda bulundu. Kış lastiğinin can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunun vurgulandığı denetimlerde kurala uymayan sürücülere cezai yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi. Hususi araçlarda lastiklerin diş derinliği 1.6 milimetreden daha az, yük ve yolcu taşımacılığı yapan çekici, kamyon, otobüs gibi araçlarda ise lastik diş derinliğinin 4 milimetreden az olduğunda trafik idari para cezası uygulandığı belirtilirken, trafik ekiplerince yapılan denetimlerin yıl boyu çeşitli noktalarda devam edeceği de öğrenildi.

‘Lastikçilerde yoğunluk oluştu’

Zorunlu olan kış lastiği uygulaması için Erzincan’da lastikçilerde yoğunluk oluştu. Kentteki iş yeri sahipleri, personel sayısını artırdı. Yoğunluk karşısında fazla mesai yapan iş yerleri, soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdürdü. Erzincan’da Yeni Sanayi Sitesi’nde oto lastik satışı ve değişimini yapan Turgut Keskin, “1 Aralık itibariyle yazlık lastiklerimizi çıkarıp kışlık lastiklerimizi takma zorunluluğumuz başladı. Kışlık lastiklerini takmayan araç sahipleri bir an önce gelip aksatmadan lastiklerini değiştirsinler, sadece maddi olarak ceza yememek için değil kendilerinin ve ailesinin de canını düşünerek hareket etsinler.” diye konuştu.