1 Aralık tarihinde başlayacak ve 1 Nisan 2025 tarihinde son bulacak olan zorunlu kış lastiği uygulamasına sayılı günler kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hafta sonu kar yağışı uyarısında bulunduğu Erzincan’da ticari araçlarda 1 Aralık itibari ile zorunlu kış lastiği döneminin başlayacak olması nedeniyle sürücüler lastikçilerin yolunu tuttu.

Yoğunluğun başladığı lastikçiler diğer araç sürücülerine de uyarılarda bulunarak 7 derecenin altında ki havalarda güvenli sürüş için kış lastiği takılmasının avantajlı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından da kurallara uymayanlara 4 bin 69 lira ceza cezasının uygulanacağı bildirildi.