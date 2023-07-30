Resim öğretmeni Gamze Büşra Bayram’ın Bayburt’a kazandırdığı Sanat Atölyesi’nin açılışı yapıldı. Atölyede başta akademik olmak üzere her yaştan insana resim eğitimi verilecek.

İlk, orta ve lise eğitimini Bayburt’ta tamamladıktan sonra Aksaray Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümünden mezun olan ve 2 yıldır Bayburt’ta ücretli öğretmenlik yapan Gamze Büşra Bayram sanat atölyesini açmaktaki asıl gayesinin, Bayburt’taki bir eksikliği gidermek olduğunu söyledi.

Kendi eğitim sürecini değerlendiren Bayram, yeteneği olmasına rağmen resim öğretmenliği özel yetenek sınavlarına hazırlanmak için böylesine bir atölyenin eksikliğini çokça hissettiğini, kendi döneminde imkanların kısıtlı olduğunu ifade etti.

Bayburt’un günümüzde Görsel Sanatlar Lisesi’ne kavuştuğunu, Bayburt Üniversitesi bünyesinde kurulan Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin de bir şans olduğunu ifade eden Bayram, kentte özel yeteneğe yönelik okulların artmasının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Atölyede akademiye hazırlanan öğrencilere yönelik kursların yanı sıra çocukların gelişimine katkıda bulunacaklarını belirten Gamze Büşra Bayram, çocukların içlerinde hapsettikleri şeyleri mutlaka bir yetenekle dışarı attıklarını, bu anlamda resme yeteneği olan tüm çocukların gelişimine katkı sunacaklarını aktardı.

8 öğrenci ile eğitimlere başladıklarını Pazar günleri hariç haftanın 6 günü eğitimlerin süreceğini ifade eden Bayram, çocukları el egzersizleri, çizme, tonlama geçişleri gibi ana temel konulardan alarak yeteneklerinin gelişimine katkı sunacaklarını belirtti.

Atölyenin açılışını ise, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ve kentin ileri gelen isimleri gerçekleştirerek, genç eğitimciye başarılar dilediler.