Samsun Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle “Zorluklarla Mücadelede Dünyayı Değiştiren Kadınlar” başlıklı söyleşi programı düzenledi.

Samsun Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle “Zorluklarla Mücadelede Dünyayı Değiştiren Kadınlar” başlıklı söyleşi programı düzenledi.

Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında söyleşi ve seminer programlarına devam ediyor. Terme Belediyesi Kültür Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle sevilen yazar Merve Gülcemal "Zorluklarla Mücadelede Dünyayı Değiştiren Kadınlar" konulu söyleşisiyle Termeli vatandaşlarla bir araya geldi.

Program öncesi yaptığı konuşmada Kültür ve Sanat etkinliklerine önem verdiklerini ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Merve hocamızı hemşehrilerilerimizle buluşturduk. Bu vesileyle tekrar sevgili hanım kardeşlerimin gününü kutluyorum. Bu tarz etkinliklere önem veriyoruz. Yeni programlarla hemşehrilerimizi buluşturacağız" dedi.

Program daha sonra geniş bir okur kitlesinin sevgisini kazanan Merve Gülcemal’in “Zorluklarla Mücadelede Dünyayı Değiştiren Kadınlar" konulu söyleşisiyle devam etti. İlgiyle takip edilen söyleşinin sonunda sevilen yazar, Termelilerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek Başkan Kılıç ve ekibine teşekkür etti.