Bünyesinde Türkiye'nin önde gelen tekstil şirketlerinden Korteks ve Zorluteks'in de yer aldığı Zorlu Tekstil Grubu, ihracat faaliyetlerini hızlandırarak global pazardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin iplik ihtiyacının yüzde 17’sini karşılayan şirket; 5 kıtaya yayılan ihracat ağı ile Almanya, İngiltere, ABD, Kanada, Meksika ve Güney Afrika gibi 51 ülkeye ürünlerini ulaştırıyor. Ev tekstili ihracatında Avrupa’da önde gelen firmalar arasında yer alan Zorlu Tekstil Grubu, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında yaptığı yatırımlarla da fark yaratıyor.

Zorlu Tekstil Grubu İhracat Genel Müdürü Mutlu Zıvalı, ihracat anlamında çok çetin piyasa şartlarında mücadele ettiklerini belirterek, "Ancak sahip olduğumuz bilgi birikimi, tecrübe ve uzmanlık sayesinde bu zorlukları avantaja çevirmeyi başarıyoruz. İhracat bizim vazgeçilmezimiz. Avrupa’dan ABD’ye, Orta Doğu’dan Güney Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada büyümeye devam ediyoruz. Özellikle Almanya, İngiltere ve ABD’deki ofislerimiz ve depolarımız, bu pazarlarda bize büyük avantaj sağlıyor" dedi.

İhracat pazarlarında sürdürülebilir, yenilikçi ve çevik üretim kapasitemizle küresel pazarda fark yaratmaya devam edeceklerini vurgulayan Zıvalı, Avrupa pazarında yeşil dönüşümün öncelik kazandığı bu dönemde, Zorlu Tekstil Grubu olarak ihracat faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ekseninde geliştirmeye büyük önem verdiklerini söyledi. Zıvalı, AB Yeşil Mutabakatı'na uyum sürecinde gerekli sertifikaları alarak rekabet gücümüzü artırarak bu sayede ihracat pazarlarında yüksek performans gösterdiklerini kaydetti.

Zıvalu, "Bu sayede çok geniş bir ürün gamında hizmet sunarak, sektörün değişen dinamiklerine ve ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlıyoruz. Bu esnek yaklaşım, bizi global pazarda bir adım öne çıkarıyor ve ihracattaki başarımızı her geçen gün daha da pekiştiriyor” diye konuştu.