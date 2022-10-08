Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi temsilcisi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, zorlu sezon öncesi Anıtkabir’e ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi temsilcisi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, zorlu sezon öncesi Anıtkabir’e ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde Bozüyük’ü temsil edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı ve teknik heyeti 3 günlük hazırlık kampı için gittiği Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti. Hazırlık kampında ilk gün aynı ligde mücadele olacak olan Sultan Spor, Anadolu Voleybol Takım ve Sultanlar Ligi temsilcisi İlbank ile karşılaştı. Takım haftaya başlayacak lig öncesi moral depolarken hazırlık maçlarında performansıyla rakiplerine gözdağı verdi.