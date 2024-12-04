Elazığ’ın Kuşhane köyü öğrencilerinin hikayeleri, Yönetmen Mücahit Baydaş ile beyaz perdeye taşındı. Gerçekleştirilen etkinlikte keyifli anlar geçiren öğrenciler, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’ndan kütüphane talebinde bulundu.

Elazığ’ın Kuşhane köyüne bağlı Kon mezrasındaki ilkokul öğrencileri, zor şartlar altındaki yaşamlarını ve azim dolu hikayelerini beyaz perdeye taşıyan belgesele konu oldu. İl Özel İdaresi personeli yönetmen Mücahit Baydaş’ın çektiği belgesel, hem çocukların yaşamına ışık tuttu hem de eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaptı. Belgeselde fedakar öğretmenlerin çabaları, köy yaşamının sıcaklığı ve öğrencilerin geleceğe dair umut dolu hayalleri izleyenleri derinden etkiledi.

Yönetmen Baydaş, “Bu belgesel sadece bir film değil, çocukların hayallerine rehberlik eden umut dolu bir mesaj. Onların hayallerini büyütmek ve dünyalarını genişletmek istiyoruz” diyerek projenin amacını özetledi.

Öğrenciler, belgesel gösteriminin ardından Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’ndan okullarına kütüphane yapılmasını istedi.

Ayrıca bu anlamlı projenin bir parçası olarak Elazığ İl Özel İdaresi Bilim Merkezi görevlileri köyü ziyaret ederek, öğrencilere yönelik bilimsel deneyler ve çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlik sırasında öğrencilere kitap ve bot hediye edildi. Öğretmenler, bu tür projelerin eğitime olan katkısının altını çizdi.