Daha önce yurt olarak kullanılan bir bina olan Davultepe Erkek Öğrenci Yurdu’nu, yaşanan depremin ardından Geçici Barınma Alanı’na dönüştüren Büyükşehir sayesinde şu anda toplam 518 depremzede burada konaklıyor.

En ince ayrıntısına kadar düşünülen ve depremzedelere ev konforu sunulan barınma alanında yemekhaneden, çamaşırhaneye, revirden, terapi odası ile çocukların faydalanabilecekleri alanlara kadar her şey yer alıyor. Toplam 142 tane odası bulunan yurtta her odanın içerisinde bireysel tuvalet ve duşlar yer alıyor. Yaklaşık 750 kişilik kapasitesi bulunan yurtta şu anda 518 depremzede konaklama imkanı buluyor.

Barınma alanı içerisinde yemekhane, çamaşırhane, revir, terapi odası, çocuklar için oyun alanı, drama atölyesi, yoga ve masal anlatımlarının gerçekleştirildiği bir alan ile çocuk parkı, voleybol ve basketbol oynayabilecekleri spor sahası yer alıyor. Yurt binasının çatı kısmında da 3 adet büyük salon yer alıyor. Bu salonlar da; çalışma salonu, televizyon izleme salonu ve online eğitim salonu şeklinde dizayn edildi. Mersin Büyükşehir, burada bir insanın günlük hayatında ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin neredeyse tamamını misafirlere sunmaya çalışıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı ve Davultepe’deki Geçici Barınma Alanı’nın Koordinatörü Dr. Kemal Zorlu da, Geçici Barınma Alanı’nın genel yapısı hakkında bilgiler verirken, “Burası daha önce yurt olarak kullanılan bir bina. Toplamda 142 tane bağımsız odamız var ve her odamızın içerisinde bireysel olarak tuvalet ve duş imkanı, sıcak su imkanımız var. Toplam kapasitesi yaklaşık olarak 750 civarında. Şu anda 518 civarında misafirimizi burada ağırlıyoruz.

Bu misafirlerimiz içerisinde özellikle hasta, hamile, lohusa döneminde olan ya da özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerimizi burada barındırıyoruz. Barınma alanının içerisinde yemek ve çay hizmeti verdiğimiz bir yemekhanemiz, çamaşır yıkanması için geniş kapasiteli bir çamaşırhanemiz, sağlık hizmetlerini verdiğimiz bir revir odamız, psikolojik destek sağladığımız bir terapi odamız, çocuklarımız için bir oyun alanımız, bir drama atölyesi, yoga ve masal anlatımlarının gerçekleştirildiği bir alanımız, dış mekanda çocuklar için bir çocuk parkımız, voleybol ve basketbol oynayabilecekleri bir spor sahamız bulunmakta” dedi.

Yurt binasının çatı kısmında 3 tane büyük salonun da yer aldığını belirten Zorlu, “Bunlardan bir tanesi burada kalan yaklaşık olarak 200’e yakın çocuğumuzun eğitim imkanlarının sağlandığı, çalışma ortamının sağlandığı bir çalışma salonumuz, yine burada kalan misafirlerimizin televizyon izlemesi için büyük bir televizyon izleme salonumuz ve bir iki gün içerisinde devreye alınacak olan, üniversite eğitimlerine devam etmek için üniversite öğrencilerimizin eğitim görebilecekleri bir online eğitim salonumuz var” diye konuştu.

Depremin ardından Mersin’de yaşanan nüfus yoğunluğu hakkında da konuşan Zorlu, “Depremden etkilenen illerde zarar gören vatandaşlarımız öncelikli olarak Mersin’e geldiler ve Mersin’e geldiklerinde de burada kalabilecekleri yerlere ihtiyaç vardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hızlı bir şekilde gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz alanlar oluşturduk. Biz gelen vatandaşlarımızın barınma imkanını sağlamak amacıyla hızlı bir şekilde bu yurdu devreye alarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir toplu barınma alanı oluşturduk. Deprem meydana geldikten bir hafta sonra buraya misafir almaya başladık ve yaklaşık olarak 2 haftadır burada konuklarımızı ağırlıyoruz. Günlük ortalama olarak 500 civarında misafirimiz burada aktif olarak barınma hizmeti alıyor. Girenler oluyor, çıkanlar oluyor. Belirli bir sirkülasyon var ama 500 civarında misafirimizi burada ağırlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bu Geçici Barınma Alanı’nda insanlara bağımsız bir alan sunduklarından söz eden Zorlu, “Bir insanın günlük hayatında ihtiyaç duyduğu gereksinimlerin neredeyse tamamını burada kalan misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Bu yapının oluşturulmasında bağımsız olarak bir araya gelen iş insanı gruplarının büyük destekleri var. Onlar bize bu binayı 6 aylığına ücretsiz olarak tahsis ettiler. Onun dışında içerideki malzemelerin büyük kısmını da bize sağladılar. Kendilerine de teşekkür etmek istiyorum” dedi.