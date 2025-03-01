Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayına ilişkin "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.
Köksal’ın soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA