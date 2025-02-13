Zorlu Enerji, Communitas Awards 2024’te üç ödül birden kazandı. Zorlu Enerji’nin "Ders Destek Projesi", "ZExperience (Zorlu Enerji Experience) Programı" ve "Net Zero Yol Haritası" projesi Communitas Awards’da "Mükemmellik’’ Kategorisinde "Şirket Toplum Hizmeti / Hayırseverlik", "Organizasyon / Toplum Hizmeti" ve "Etik ve Çevresel Sorumluluk / Sürdürülebilirlik" dallarında ödüllendirildi.

Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji, hem toplumsal hem çevresel duyarlılığı temel alan projeleriyle Communitas Awards’dan üç ödül birden almaya hak kazandı. Zorlu Enerji, sosyal sorumluluk dünyasının küresel bazda en saygın ödül organizasyonları arasında yer alan Communitas Awards’da, eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen "Ders Destek Projesi", gençlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen "ZExperience Programı" ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen "Net Zero Yol Haritası" projeleriyle "Mükemmellik" kategorisinde "Şirket Toplum Hizmeti / Hayırseverlik", "Organizasyon / Toplum Hizmeti" ve "Etik ve Çevresel Sorumluluk /Sürdürülebilirlik" dallarında ödüllendirildi.

"Geleceğin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çözümler geliştiriyoruz"

Zorlu Enerji’nin karbonsuzlaşma ve geleceğin teknolojilerine odaklanan portföy ve çözümlerle sektörün iklim krizi, dijitalleşme, otomasyon elektrifikasyon odaklı dönüşümüne liderlik ettiğini hatırlatan Zorlu Enerji Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Funda Küçükosmanoğlu, "Sürdürülebilir kalkınmanın pozitif değer oluşturan iş ve projelerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Zorlu Enerji olarak geleceğin ihtiyaçlarını bugünden karşılamaya yönelik çözümler geliştiriyor ve fayda odaklı hareket ediyoruz. Bu doğrultuda sürdürülebilir bir toplum bilinci ile Okul Destek Derneği iş birliğinde uygulamaya aldığımız Ders Destek Projesi Communitas Awards’da "Mükemmellik" kategorisinde "Şirket Toplum Hizmeti/Hayırseverlik", ödülüne layık görüldü. Öğrencilerin eğitime eşit şartlarda erişmesini sağlayarak onların akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekliyoruz"

Üniversite öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla ZExperience Programını hayata geçirdiklerini belirten Küçükosmanoğlu, "Gençlere eğitim hayatları sırasında ve sonrasında kişisel gelişim ve yetkinlik kazandırmak amacıyla uygulamaya koyduğumuz ZExperience Programı, Communitas Awards’da ödül alan kıymetli projelerimizden bir diğeri oldu. Bu projede, Zorlu Holding’in kurucu ortağı olduğu ve Türkiye’de sosyal inovasyon ekosisteminin gelişimini destekleyen imece platformu ile birlikte çalışıyoruz. Proje kapsamında saygın akademik kurumların değerli akademisyenleri, alanlarında uzman Zorlu Enerji çalışanları ve Zorlu Grubu kurumsal gönüllülük programı Kıvılcımlar Hareketi kapsamında gönüllü çalışma arkadaşlarımız ’Kıvılcımlar’ ile Zorlu Enerji bursiyerlerini bir araya getirerek, teorik bilgilerin yanı sıra iş hayatının iyi uygulamalarını da paylaşma fırsatı bulduk. Tasarım odaklı düşünme, proje geliştirme ve yönetme, küresel amaçlar ve sürdürülebilirlik, takım çalışması, fikir ve proje gelişimi öğrencilerin en çok ilerleme sağladıkları alanlar oldu. Bu iki eğitim projemiz, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ’Nitelikli Eğitim’ (Amaç 4) ve ’Eşitsizliklerin Azaltılması’ (Amaç 10) hedeflerine doğrudan katkı sağlıyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Çevresel etkilerimizi de en aza indirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Bu amaçla, küresel ölçekteki Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) dahil olarak, Türkiye’de bu taahhütte bulunan ilk enerji şirketi olduk ve 2040 net sıfır emisyon hedefimizi onaylattık. Faaliyetlerimizden kaynaklanan doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarını hesaplıyor ve doğrulatıyoruz. Projemiz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın ’Erişilebilir ve Temiz Enerji’ (Amaç 7), ’İklim Eylemi’, (Amaç 13) ve ’Karasal Yaşam’ (Amaç 15) hedeflerine doğrudan katkı sağlıyor. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz ve Communitas Awards’da ödülle taçlanan Net Zero Yol Haritamızla da tüm paydaşlarımıza örnek teşkil etmeye gayret ediyoruz. Bu aldığımız ödüller ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşma konusunda ilham veriyor."

Zorlu Enerji, 2024 yılında toplam 9 ödüle layık görüldü

Şirketin doğal kaynakların korunması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda lider bir rol üstlendiğini belirten Küçükosmanoğlu, "Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yenilikçi proje ve uygulamalarla 2024 yılında toplamda 9 ödüle layık görüldük. Bu ödüller, Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik gelecek yolculuğundaki adanmışlığının birer göstergesidir" dedi.