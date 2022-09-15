Daha iyi bir gelecek için Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam eden Zorlu Enerji, şirketleri çevresel ve sosyal açıdan sorumlu uygulamalar geliştirmeye teşvik eden UN Global Compact’ bünyesindeki CFO Koalisyonu tarafından yayımlanan ’Entegre SKA Yatırımları ve Finansman için CFO İlkeleri’nin imzacısı oldu.

Daha iyi bir gelecek için Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam eden Zorlu Enerji, şirketleri çevresel ve sosyal açıdan sorumlu uygulamalar geliştirmeye teşvik eden UN Global Compact’ bünyesindeki CFO Koalisyonu tarafından yayımlanan ’Entegre SKA Yatırımları ve Finansman için CFO İlkeleri’nin imzacısı oldu.

Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik çalışmalarını, sosyal, ekonomik ve çevresel taahhütlerini uluslararası ölçeğe taşımak amacıyla dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan UN Global Compact’ın, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda oluşturduğu “CFO Koalisyonu” tarafından yayımlanan “Entegre SKA Yatırımları ve Finansman için CFO İlkeleri”nin imzacısı oldu.

Enerji şirketinin de aralarında bulunduğu CFO İlkeleri imzacısı olan şirketler, sürdürülebilir kalkınmayı önemli ölçüde hızlandırabilecek yatırımlar ve sürdürülebilir finansman konusunda iddialı hedefler belirlemeyi taahhüt ediyor. Türkiye’den sayılı şirketin imzacısı olduğu küresel oluşuma dahil olan CFO’lar, önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 500 milyar dolarlık finansal kaynağı SKA’lara yönelik yatırımlara ayıracaklarının sözünü veriyor.

“2040’a kadar tüm değer zincirinde net sıfır olmayı hedefliyoruz”

’Entegre SKA Yatırımları ve Finansman için CFO İlkeleri’nin imzacısı olmanın şirketleri çevresel ve sosyal açıdan sorumlu uygulamalar geliştirmeye teşvik ettiğini belirten Zorlu Enerji CFO’su Elif Yener, “İçinde bulunduğumuz dönemde tüm şirketlerin en önemli önceliği artık sürdürülebilir bir yaşam için uzun vadede değer oluşturacak bir yaklaşım ortaya koymak. Şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda bu vizyonla hareket ediyor ve sürdürülebilirliği başta finans olmak üzere her alanda iş yapış biçimimiz olarak benimsiyoruz. Türkiye’nin sürdürülebilir alanda büyümesine destek olmayı amaçlıyor ve bu doğrultuda geliştirdiğimiz stratejimizle karbonsuzlaşma ve biyoçeşitliliğinin geliştirilmesi yolunda katkı sağlıyoruz. CFO İlkeleri imzacısı olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmaya geçişini destekleyecek yatırımlar için gerekli finansmanı sağlama konusunda önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz önemli iş birlikleri planlıyoruz” diye konuştu.

Şirketlerinin 2030 yılına kadar ürettiği enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı planladığını belirten Yener, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kendi operasyonlarımızın yanısıra müşterilerimizin de karbonsuz büyümelerini kolaylaştırmak amacıyla çalışıyoruz. 2040’a kadar da tüm değer zincirimizin karbon nötr hale gelmesi için projeler geliştiriyor, uzun vadeli pozitif değer oluşturmayı hedefliyoruz. Enerji ekosistemimizi yenilenebilir kaynaklara dayalı olacak şekilde şekillendiriyor, yatırımlarımızın finansmanına da sürdürülebilirlik ve gelecek odaklı yaklaşıyoruz. Sermaye kaynaklarımızı çeşitlendirmek için yenilikçi ve sürdürülebilir finansman araçları kullanarak yatırımlarımızın bölgesel kalkınmayı desteklemesine dikkat ediyoruz. Bu bütünsel bakış açısı iş dünyasına yayıldıkça, büyümenin artık sadece finansal performanstan ibaret olmadığını, gelecekte var olmak için sürdürülebilirlik performansının öne çıkacağını düşünüyorum.”