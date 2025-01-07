Verimsiz enerji kullanımının Türkiye’de doğal kaynakların daha hızlı tükenmesine, çevre kirliliğine ve küresel ısınmanın hızlanmasına neden olduğuna vurgu yapan Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, bu yıl 6-12 Ocak tarihleri arasında kutlanan Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla konut ve iş yerlerinde tasarruf sağlayacak önerilerde bulundu.

Türkiye genelindeki enerjinin yaklaşık üçte biri konutlar, ticari binalar ve kamu binalarında kullanılıyor. Bu alanlarda enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanmak faturaları düşürmekle kalmayıp Türkiye’nin enerji yükünü de azaltıyor. Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik abonelik işlemleri, satış, faturalama ve tahsilat hizmeti veren Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, her yıl ocak ayının ikinci haftası kutlanan ve bu yıl 6-12 Ocak tarihleri arasına denk gelen Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla konut ve iş yerlerinde enerji tüketimini azaltmaya yönelik önerilerde bulundu.

Şirket konutlarda enerji tasarrufu ve verimliliği sağlayan 5 öneriyi şöyle açıkladı:

’’Yalıtım ile enerji tasarrufu sağlayın: Bina yalıtımınızı güçlendirin. Çift camlı pencereler ve duvar yalıtımları, ısı kaybını önemli ölçüde azaltır ve ısınma maliyetlerini düşürür. Boruları ve varsa sıcak su sağlayan depoyu da yalıtım malzemesiyle kaplatın.

Beyaz eşya seçiminde enerji verimliliğini dikkate alın: Yeni elektronik cihaz alırken enerji sınıfı yüksek (A sınıfı ve üzeri) cihazları tercih edin. Bu cihazlar daha az enerji tüketir ve uzun vadede maliyet avantajı sağlar.

Güneş enerjisinden faydalanın: Sıcak su için güneş enerjisi kullanan sistemlere geçerek çevre dostu bir çözümle enerji faturalarınızı düşürün. Aydınlatmada tasarruf yapmak için mümkün olduğu kadar güneş ışığından faydalanın. Bu doğrultuda gündüzleri kalın perde kullanmayın, duvarları açık renklere boyayın. Enerji verimliliği yüksek olan aydınlatmalar tercih edin.

Isıyı verimli kullanın: Isının odaya eşit şekilde yayılmasını sağlamak için radyatörlerin önünü açık tutun, mobilya veya perdelerle kapatmayın. Kış aylarında da evinizi havalandırmayı ihmal etmeyin ancak havalandırma yaparken kombi ya da kullandığınız ısıtıcının derecesini düşürerek enerji kaybını en aza indirin. Enerji tüketimini azaltmak için kullanılmayan odaları düşük sıcaklıkta tutun. Unutmayın ki kombiniz verimli çalışınca elektrik enerji tasarrufunuz da artacaktır.

Küçük ev aletlerinin özelliklerini inceleyin: Küçük ev aletlerinin hepsi birbirinden farklı özelliklere sahip olduğundan tasarruf için de her birini ayrı değerlendirmek gerekir. Örneğin süpürgenizin torbasını ve filtresini düzenli olarak temizleyerek cihazın daha az enerji harcamasını sağlayın. Kettle, çay makinesi gibi cihazlara yalnızca ihtiyacınız kadar su koyun. Ütü, televizyon, şarj aleti gibi cihazları kullanmadığınız zamanlarda fişten çekerek gereksiz enerji tüketimini önleyin.’’

Şirket, iş yerlerinde enerji tasarrufu ve verimliliği sağlayan 5 öneriyi ise şöyle açıkladı:

’’Enerji verimli ofis ekipmanları kullanın: Elektronik cihazların enerji sınıfını dikkate alın. Ayrıca yazıcı, fotokopi makinesi gibi cihazların enerji tasarruf modlarını aktif hale getirin ve kullanılmadıkları zaman tamamen kapalı olduklarından emin olun.

Isıtma ve soğutma sistemlerini doğru ayarlayın: Ofis sıcaklığını mevsime göre ayarlayın ve normalden farklı hava koşulları haricinde sabit tutun. Klimalarınızı doğrudan güneş ışığı almayan yerlere yerleştirin.

Aydınlatmayı optimum hale getirin: Geniş alanlarda aydınlatmayı bölümlere ayırarak yalnızca kullanılan alanların ışıklarının açık olmasını sağlayın. Gün ışığından maksimum düzeyde yararlanmak için çalışma alanlarını pencerelere yakın konumlandırın ve enerji tasarruflu LED aydınlatmalar kullanın.

Zamanlayıcı ve sensör sistemlerinden faydalanın: Isıtma, soğutma ve aydınlatma gibi sistemleri zamanlayıcılarla kontrol edin. Hareket sensörlü aydınlatmalar ile kullanılmayan odalardaki gereksiz enerji tüketimini önleyin.

Düzenli bakım ve kontroller yapın: Klima, jeneratör ve diğer enerji tüketen cihazların düzenli bakımını yaparak enerji verimliliğini artırın. Çünkü bu cihazların performansını düşüren kirlenmeler ya da aşınmalar, daha fazla enerji tüketimine de yol açar.’’