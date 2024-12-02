Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, tarımsal sulama sezonunun sona erdiği bugünlerde çiftçilere önemli bir hatırlatmada bulundu. Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Tamer Akaslan, trafolu tarımsal sulama abonelerinin son tüketim faturalarını ödedikten sonra Müşteri Hizmetleri Merkezlerine gitmelerine gerek kalmadan, çağrı merkezini arayarak sezon kapanışı başvurularını yapabileceklerini söyledi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik abonelik işlemleri, satış, faturalama ve tahsilat hizmeti veren Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, tarımsal sulamanın sona erdiği bugünlerde çiftçilere sezon kapanışı yapmaları için hatırlatmada bulundu.

Trafolu tarımsal sulama abonelerinin kış sezonunda sulama yapmadıkları için dönemsel abonelikten yararlandıklarını söyleyen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Tamer Akaslan, “Tarımsal sulama abonesi olan çiftçiler, aboneliklerini Mayıs-Haziran aylarında başlatıp Ekim-Kasım aylarında sonlandırıyor. Böylece sulama yapmadıkları süre boyunca elektrik faturası ödemiyorlar. Bu avantajdan yararlanmak için çiftçilerimizin son tüketim faturalarını ödedikten sonra sezon kapanışı başvurusu yapmaları yeterli” dedi.

Çiftçilerin sezon kapanışını bulundukları yerden telefonla yapabileceğini belirten Akaslan şöyle devam etti: “Abonelerimiz, 0850 933 3 999 numaralı çağrı merkezimizi arayarak sezon kapanış başvurusu yapabilir. Dileyen tarımsal sulama abonelerimiz, 5 ilimizde bulunan 18 Müşteri Hizmet Merkezi’ni de tercih edebilir. Öte yandan ödemeler konusunda üç banka ile anlaşmamız bulunuyor. Tarımsal sulama abonelerimiz Denizbank Üretici Kart, İş Bankası İmece Kart ve Yapı Kredi Verimli Kart’ın avantajlı ödeme seçeneklerinden yararlanabilir. Abonelerimiz bu bankaların yanı sıra tüm PTT şubelerinde ve anlaşmalı N Kolay bayilerinde de işlemlerini kolayca tamamlayabilir.”