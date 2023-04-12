Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden olan Zorlu Enerji, Manisa’da bulunan Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali’nde, aynı anda jeotermal ile güneşten enerji üretecek olan ve Türkiye’de bu alanın öncü örneklerinden olan birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisini devreye aldığını duyurdu.

Türkiye’deki elektrik üretiminin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Zorlu Enerji, jeotermalden güneşe, rüzgârdan elektrikli araç şarj istasyonuna kadar geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji alanındaki yatırım stratejilerini, gelecek odaklı gelişim hedefleri doğrultusunda, değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak planlayan enerji şirket, bu kapsamda Manisa’da bulunan Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali’ni, 3,75 MWp gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) desteğiyle hibrit santrale çevirdi. Enerji şirketi, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha etkin ve verimli bir biçimde kullanmak amacıyla inşa ettiği Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi ile jeotermali ana kaynak, güneşi ise yardımcı kaynak olarak bir araya getirdi. Türkiye’de birleşik enerji santrallerinin öncü örneklerinden biri olacak Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi, 6.2 hektar alanda her biri 115 Wp gücünde olan toplam 31 bin 200 adet thin (ince) film güneş paneli kullanılarak inşa edildi.

’’Yılda yaklaşık olarak 6 milyon kWh enerji üretimi sağlanacak’’

Yenilenebilir enerji üretim şekillerini bir araya getirerek oluşturulan Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi aracılığıyla ülke ekonomisine 4,5 milyon TL’lik katkı sağlanacağını ifade eden Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdür Ali Kındap, şunları söyledi:

“Türkiye’de birleşik enerji santrallerine öncülük edecek Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisimizin arazi kurulumunu geçtiğimiz yılın Aralık ayında tamamlayarak, Ocak ayında devreye aldık ve sisteme elektrik vermeye başladık. Böylelikle hâlihazırda 45 MWe güce sahip olan Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali’mizin Kurulu gücünde, Güneş Enerjisi Santrali’nin de devreye alınmasıyla yılda yaklaşık olarak 6 milyon kWh enerji üretimi sağlayacağız.’’

“Kızıldere 2 ve 3 jeotermal enerji santrallerini de hibrit santrale çevirmeye hazırlanıyor”

Türkiye’de birleşik (hibrit) enerji santrallerinin öncü örneklerinden biri olacak Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisinden 17 bin hanenin elektriği temiz enerjiden sağlanabileceğini belirten Kındap, “Bu sayede yılda 3 bin 600 ton karbondioksit (CO2) salımının da önüne geçilecek. Bu miktar da yaklaşık 9 bin ağacın bir yılda yapmış olduğu karbondioksit azaltımına ve 570 kişinin ürettiği karbondioksit salımına eşdeğerdir. Şirket olarak sektörümüz açısından büyük kazanımları beraberinde getiren hibrit enerji santralleri üzerine yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Sırada Kızıldere II ve III santrallerimiz var. Bu tesislerimizde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi kapasite tahsisi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) başvuru gerçekleştiriyoruz. Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisimizin sektörümüze örnek teşkil etmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.